Министр обороны Армении отметил богатые традиции военного сотрудничества с Грецией

Министр обороны Армении Виген Саркисян подчеркивает, что все договоренности, достигнутые с министерством национальной обороны Греции в Афинах в декабре 2016 года, эффективно реализуются. Как сообщает Арменпресс, об этом Саркисян заявил на пресс-конференции в административном комплексе министерства обороны.

«Мы расширяем нашу программу военного сотрудничества каждый год, и все мероприятия полностью реализуются, давая возможность укрепить блестящие традиции, существующие между нашими странами», - сказал Виген Саркисян.

Он добавил, что на встрече с министром национальной обороны Греции еще раз были подтверждены высокий уровень политических отношений между двумя странами и общие подходы к вопросам региональной и международной безопасности.

«Хочу отметить, что у нас богатые традиции сотрудничества с Грецией. Около 170 офицеров наших ВС прошли подготовку в лучших военных учебных заведениях Греции и теперь занимают различные высокие должности в Вооруженных силах Армении, обеспечивая безопасность, защищая наши границы и становясь естественным мостом между двумя народами и вооруженными силами двух стран», - сказал министр обороны Армении.