Азиатские индексы - 29-03-18

ТОКИО, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.61% и составил 21159.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.26% и составил 1704.00 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.22% и составил 3160.53 пункта, а HANG SENG вырос на 0.24% и составил 30093.38 пункта.