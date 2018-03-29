Комиссия ПА ОБСЕ приняла  решение о возможной угрозе коллективной безопасности в зоне конфликта Нагорного Карабаха

Очередное заседание Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству состоялось 29 марта. Как сообщает Арменпресс, заседание прошло под председательством главы комиссии, председателя Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по экономическим вопросам Хосрова Арутюняна.

По предложению армянской стороны комиссия приняла решение о возможной угрозе коллективной безопасности в зоне конфликта Нагорного Карабаха.

«Выслушав информацию председателя Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству Хосрова Арутюняна о ситуации в зоне коллективной безопасности Южного Кавказа в последние годы, Комиссия выражает озабоченность в связи с ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта и призывает воздерживаться от любых действий или заявлений, которые приведут к росту напряженности в регионе.

Комиссия еще раз подтверждает приверженность ОДКБ исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, выраженной в принятом 30 ноября 2017 года заявлении Совета коллективной безопасности, и присоединяется к поддержке лидеров государств-членов ОДКБ усилиям Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе международных норм и принципов, положений Устава ООН, а также Хельсинкского заключительного акта, в частности, в связи с неприменением силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равенством и правом народов на самоопределение».