Турция далека от европейских ценностей: министр национальной обороны Греции

Министр национальной обороны Греции Панайотис Каменос утверждает, что Турция по-прежнему далека от европейских ценностей. Как сообщает Арменпресс, выступая на пресс-конференции в административном комплексе министерства обороны Армении и комментируя инцидент с греческими пограничниками 2 марта, Каменос подчеркнул, что Греция хочет видеть приверженную европейским ценностям Турцию, однако, судя по заявлениям президента Турции и решениям властей этой страны, становится ясно, что Турция стремится к прошлому.

«Судя по заявлениям Эрдогана и решениям турецких властей, Анкара стремится в прошлое и намерена создать Османскую империю. Это удаляет Турцию от европейских ценностей», - сказал Коменос.

Панайотис Коменос счел необходимым напомнить Турции, что предыдущие подобные империалистические попытки не увенчались успехом.

2 марта военнослужащие Греции Димитриас Куклатзис и Ангелос Митретодис, патрулировавшие пограничную с Турцией территорию, не заметили, как перешли границу из-за плохих погодных условий (снега) и были задержаны нарядом из 10 турецких военных, патрулирующих приграничный район. Греческие военные, под дулом автоматов успели сделать звонок с мобильного телефона начальству службы, после чего были захвачены турецкими пограничниками и доставлены в камеру предварительного задержания в г. Адриануполисе. Греческие военные, осуществлявшие службу на границе двух стран, подозреваются в шпионской деятельности, хотя доказательств этому не могут привести. Греческие военные вот уже скоро как месяц находятся в тюрьме.

27 марта турецкий суд принял решение оставить в тюрьме двух греческих военных. Суд в Эдирне вынес решение после слушания и отклонил запрос адвокатов об их освобождении.