Голландцы не поддержали закон, расширяющий полномочия спецслужб

Большинство жителей Нидерландов выступили против закона, значительно расширяющего возможности спецслужб. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют официальные результаты плебисцита, объявленные избирательным советом страны в четверг.

Согласно его данным, против проголосовали 49,44% избирателей, тогда как в поддержку закона высказались 46,53% проголосовавших. Еще 4,03% бюллетеней оказались незаполненными.

Всего в референдуме приняли участие около 6,7 млн человек. Таким образом, явка составила 51,54%, превысив отметку в 30%, которая должна быть достигнута для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Обновленная версия закона о службах разведки и безопасности предоставляет двум структурам - Службе общей разведки и безопасности и Службе военной разведки и безопасности - дополнительные возможности.

Закон уже одобрен обеими палатами голландского правительства и должен вступить в силу с 1 мая, если власти не примут другого решения.

Референдум носил консультативный характер, поэтому власти не обязаны учитывать его результаты, однако в любом случае правилами предусмотрено, что вопрос должен быть заново рассмотрен кабинетом министров.





