Начальник уголовно-исполнительного управления доложил президенту Армении о выполненной в сфере в 2017г. работе и планах на 2018г.

В ходе рабочей встречи с президентом Республики начальник уголовно-исполнительного управления министерства юстиции Рафаел Ованисян доложил о работе, выполненной в сфере уголовно-исполнительной службы в 2017 году, коснувшись законодательных реформ, обеспечения занятости осужденных, повышения качества оказываемой в уголовно-исполнительных учреждениях первичной медицинской помощи, внедрения программ энергосбережения, обусловленных необходимостью снижения коррупционных рисков комплексных проверок во всех уголовно-исполнительных учреждениях и шагах, предпринятых в направлении проведения исследований.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, начальник уголовно-исполнительного управления доложил, что дополнением в соответствующее постановление правительства определены особенности условий содержания арестованных лиц и осужденных, которые отказываются от приёма пищи (объявили голодовку). Изменениями, внесёнными в другое решение, уточнено обеспечение разнообразия питания лиц, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях, соблюдение необходимой калорийности, а также нормы достаточных физиологических требований организма в отношении питательности и энергии.

Рафаел Ованнисян доложил президенту также результаты реализованной в течение 2017 года Советом Европы при финансировании Евросоюза программы «Укрепление здравоохранения и защиты прав человека в тюрьмах Армении», согласно которым в 11 уголовно-исполнительных учреждениях для оказания первичной медицинской помощи приобретено и предоставлено медчастям уголовно-исполнительных учреждений 90 единиц необходимых медицинских приборов и принадлежностей, а 800 медицинских и не медицинских служащих уголовно-исполнительной службы прошли переподготовку в рамках программы «Медицинская этика и права человека».

Доклад начальника уголовно-исполнительного управления касался также проектов правовых актов, вытекающих из Концепции модернизации медицинских услуг в уголовно-исполнительных учреждениях РА, в результате которых будет уточнён порядок формирования государственного заказа на закупку лекарств и принадлежностей медицинского значения для уголовно-исполнительных учреждений.

В контексте законодательных реформ начальник уголовно-исполнительного управления представил также вступающую в силу по постановлению правительства с 1 ноября 2018 года возможность пользоваться видеосвязью для тех зарубежных заключённых или осужденных, чьи близкие родственники не могут посещать их, а также для тех заключённых или осужденных, чьи близкие родственники не могут пользоваться краткосрочными свиданиями.

Представлено, что в рамках осуществляемой в уголовно-исполнительных учреждениях министерства юстиции программы энергосбережения все уголовно-исполнительные учреждения обеспечены необходимыми бытовыми условиями – отопление, обеспечение горячей водой. Осуществлена также теплоизоляция стен и перекрытий учреждений, построены и переоснащены газопроводы и котельные, внутренние и внешние тепловые сети, во внешних осветительных приборах используются энергосберегающие светодиодные лампы, внедрены системы солнечной энергии и получения горячей воды.

Начальник уголовно-исполнительного управления доложил также о намеченных на 2018 год мероприятиях, в числе которых основание швейного производства в уголовно-исполнительном учреждении «Абосян», улучшение нынешнего состояния уголовно-исполнительного учреждения «Нубарашен», оптимизация уголовно-исполнительных учреждений и работы в направлении разработки программ модернизации. В качестве пилотной программы намечается осуществлять заказ услуги по обеспечению питания лиц, содержащихся под стражей. Доложено также о планах по развитию межгосударственного сотрудничества и переподготовке сотрудников уголовно-исполнительной службы.

В ходе рабочей встречи с президентом Республики речь шла также о ещё существующих проблемах. Президентом дан ряд поручений, в том числе, последовательно продолжать начатые реформы и уделить особенно большое внимание медицинскому обслуживанию осужденных и арестованных лиц, обеспечению питания, вопросам обеспечения безопасности, а также вести работу в направлении совершенствования механизмов ликвидации коррупционных рисков.