Безработица в Германии обновила рекордный минимум в марте

Безработица в Германии в марте 2018 года уменьшилась до 5,3% с 5,4% месяцем ранее и обновила минимум с момента воссоединения страны в 1990 году, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

При этом количество безработных в стране сократилось по итогам девятого месяца подряд - на 19 тысяч, до 2,373 млн. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель упал на 23 тысячи, а не на 22 тысячи, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения безработицы до 5,3% и уменьшения числа безработных на 15 тысяч.

Усиление роста мировой торговли и повышение внутреннего спроса позволило германским предприятиям наращивать мощности и расширять штат. Бундесбанк отметил, что в I квартале подъем экономики Германии, вероятно, продолжился сильными темпами.