Греция желает скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта: Панайотас Каменос

Греция желает, чтобы нагорно-карабахский конфликт был максимально скоро урегулирован мирным путем. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр обороны Греции Панайотас Каменос на пресс-конференции в министерстве обороны Армении.

«Министр обороны Армении сообщил мне о ситуации в Нагорном Карабахе. Наше желание – как можно скорее найти мирное решение нагорно-карабахского конфликта на основе прав человека и международных принципов», - сказал Каменос.

Он добавил, что Армения и Греция хотят жить в мире, но в то же время они всегда готовы отстаивать свои права.

Министр обороны Армении Виген Саркисян подчеркнул, что он представил своему греческому коллеге ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

«Мы еще раз подтвердили нашу позицию по мирному урегулированию конфликта, и я очень благодарен моему коллеге за готовность продолжать сотрудничество для увеличения шансов на мирное урегулирование конфликта посредством информации и переговоров по конфликту», - сказал Виген Саркисян.