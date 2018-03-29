Воздвижение памятника Григору Нарекаци в Ватикане – долгожданное событие: La Stampa

Итальянская газета La Stampa написала о предстоящей церемонии открытия двухметровой бронзовой статуи Григора Нарекаци в Ватикане, которая состоится 5 апреля. Как сообщает Арменпресс, La Stampa пишет, что Папа Франциск примет участие в церемонии открытия статуи.

Для участия в церемонии в Ватикан прибудет президент Армении Серж Саргсян, с которым утром 5 апреля Папа Франциск проведет аудиенцию. Позже папа встретится с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым.

Газета подчеркивает, что возведение статуи Григора Нарекаци в самом сердце Ватикана было желанием президента Саргсяна, о котором он упомянул еще в июне 2016 года, когда Папа Франциск посетил Армению - первую христианскую страну.

В ходе визита президент Армении дал небольшую модель статуи Григора Нарекаци в качестве подарка Папе как благодарность за провозглашение армянского святого Вселенским учителем в 2015 году.

La Stampa также привел слова посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна о том, что скульптор статуи - это тот же человек, который создал маленькую модель, которая была подарена Папе.

Скульптором статуи является Давид Ереванци.