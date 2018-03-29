Президент Республики Арцах ознакомился с ходом работ по благоустройству ряда сел Аскеранского района

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 29 марта посетил ряд населенных пунктов Аскеранского района и ознакомился с ходом осуществления программ по благоустройству сел.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян отметил важность последовательного и пропорционального развития сельских населенных пунктов, назвав это одной из устойчивых основ обеспечения социально-экономического прогресса Арцаха и улучшения демографии.

Президент Республики Арцах дал соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств по обеспечению качества и эффективности проводимых работ.