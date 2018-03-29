Организация HALO Trust опубликовала имена погибших в Арцахе сотрудников

Организация HALO Trust опубликовала имена своих сотрудников, погибших в результате взрыва мин в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха. Как сообщает Арменпресс, ими оказались Павел Акопов, Самсон Аванесян и Марат Петросян.

«Раненых в настоящее время лечат в Степанакертской больнице, и «HALO Trust» связалась с их семьями в Нагорном Карабахе», - говорится в заявлении HALO Trust.

Представители HALO Trust рассказали радио «Свобода», что все трое скончавшихся и двое раненых были местными жителями. «Мы тесно сотрудничаем с местной полицией и властями и призываем следствие сообщать обо всех фактах инцидента», - сказали они.

Генеральный директор HALO Джеймс Коуэн сказал: «Ежедневно во всем мире более 8 000 сотрудников HALO отправляются на работу в местах, где никто другой не может вступать, и этот трагический инцидент показывает опасности, с которыми они сталкиваются, и важность нашей работы. Наши коллеги скончались, пытаясь сделать землю безопасной для народа Нагорного Карабаха».

Ранее Арменпресс удалось уточнить, что ранеными являются 31-летний Гарик Вахирян и 44-летний Арам Мкртчян. В Республиканском медицинском центре Арцаха сказали Арменпресс, что Вахирян проходит операцию на нижних конечностях, а Мкртчян находится в реанимации.