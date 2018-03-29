VisaMetric не может использовать собранные с одной целью данные для достижения других целей: Шушан Дойдоян

Уполномоченным органом по защите персональных данных граждан Армении является Агентство по защите личных данных министерства юстиции, сказала в беседе с Арменпресс председатель Центра свободы информации Армении Шушан Дойдоян.

Комментируя недавно открытую компанию под названием VisaMetric, которая с 3 апреля получит заявки на получение виз для некоторых европейских стран, Шушан Дойдоян отметила, что это российско-турецкий консорциум, но независимо от того, что это за компания, агентство должно контролировать, чтобы личные данные граждан были защищены.

«При работе со сферой персональных данных компания должна следовать нескольким принципам. Прежде всего, личные данные должны быть разработаны для законных целей. Здесь существует такая законная цель, компания будет собирать данные для осуществления процесса предоставления виз гражданам Армении. Второй принцип заключается в том, что личные данные должны собираться в том объеме, в каком это требуется для достижения своей законной цели. Другими словами, они не могут собрать больше данных о человеке, чем этого требуется», - отметила Шушан Дойдоян.

Она заявила, что компания не может использовать данные, собранные для одной цели, для других целей. Дойдоян добавила, что во всех случаях, когда есть опасность, подозрение, что данные могут быть использованы для других целей, государство, в частности, Агентство по защите персональных данных министерства юстиции, должно вмешаться.

«Контроль находится в руках Агентства, уполномоченный орган должен гарантировать защиту персональных данных граждан. Если есть нарушения, Агентство может вмешиваться и применять административные нормы ответственности, конечно, они не такие высокие, но закон допускает штраф до 500 тысяч драмов», - сказала она.

Дойдоян также представила еще один фактор: перед подачей персональных данных людей в третью страну компания должна обратиться в Агентство, подать заявку, чтобы получить это право. Пока она не получит этого права, не может передавать персональные данные в третью страну.

«Я хотела бы упомянуть еще один важный фактор. Обычно у компаний есть возможность получать биометрические персональные данные людей, например, отпечатки пальцев, которые позволяют идентифицировать этого человека. В этом случае, прежде чем собирать такие данные, компании должны информировать Агентство. Я думаю, что у Агентства, как органа контроля, есть много дел», - сказала она.

В дополнение к юридическим вопросам Дойдоян сказала, что здесь возникает политическая проблема.

«Фактически в лице VisaMetric мы имеем дело с компанией, в которой представлена страна, с которой у нас нет дипломатических отношений. Это политическая проблема и требует политического комментария», - сказала она.

Ранее посол Германии в Армении Матиас Кислер сказал, что с 3 апреля 2018 года заявки на Шенгенскую визу в Ереване будут приниматься не самим посольством Германии, а компанией VisaMetric. VisaMetric - российско-турецкий консорциум со своим холдингом в Турции.