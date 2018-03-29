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Сало — это лучший допинг. Лукашенко


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сало — это лучший допинг. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

Говоря о питании спортсменов, Лукашенко заметил, что диетологи не всегда следят за рационом атлетов. «Как они будут выступать? Это же ненормально, передает Арменпресс. Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Вот сало — это самый лучший белорусский допинг», — заявил белорусский лидер.

 




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