Китайская космическая станция ускорила падение

Радиолокационная станция в Германии засняла неконтролируемое вращение падающей китайской орбитальной станции "Тянгун-1", полученное видео на своей странице на Youtube опубликовал Фраунгоферский институт высокочастотной физики и радиолокационной техники, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Скорость вращения увеличилась до 2,2 градусов в секунду, что составляет один оборот вокруг своей оси за 2 минуты 43 секунды", — говорится в подписи в видео.

Съемка произведена 27 марта. Это пока единственное в мире обнародованное радиолокационное изображение станции перед ее падением, отмечается в подписи к видео.

По прогнозам Управления космического мусора Европейского космического агентства от 28 марта, китайская станция сойдет с орбиты и войдет в атмосферу Земли в промежутке между утром 31 марта и полуднем 1 апреля.

В зону падения обломков станции входят территории Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции, центрально-азиатских республик за исключением Казахстана, Китай, Япония, вся Африка, страны Азии, Океании, Австралия, США, Мексика, страны центральной и Южной Америки.