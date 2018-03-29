«Самый красивый преступник США» станет отцом ребенка богатой наследницы

Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, и дочь владельца Topshop Хлоя Грин станут родителями. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Buzzfeed.

Слухи о романе пары появились в июле 2017 года, когда папарацци удалось сфотографировать их вместе на яхте у турецкого побережья. В октябре Микс подал на развод с женой, которая дождалась его из тюрьмы. У них был общий ребенок.

Для 27-летней Грин это будет первый ребенок. Вскоре пара планирует сыграть свадьбу.

Джереми Микса стали называть самым красивым преступником США в 2014 году, когда его снимок, опубликованный полицией на Facebook собрал больше 100 тысяч лайков. Мужчину арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и посадили в тюрьму на 27 месяцев.

Вскоре после того как Микс вышел из тюрьмы, его пригласили в модельное агентство. С тех пор он участвовал в нескольких неделях моды и стал лицом модного бренда Philipp Plein.

Хлоя Грин — дочь владельца Topshop и наследница почти пяти миллиардов долларов, по данным Forbes. Сообщается, что она нигде не работает и ведет светский образ жизни.