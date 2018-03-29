Путин, Меркель, Макрон и Порошенко приняли заявление о прекращении огня по случаю Пасхи

Путин, Меркель, Макрона и Порошенко приняли заявление, приветствуют соглашение о прекращении огня по случаю праздника Пасхи. Как передает Арменпресс, об этом сообщают в Кремле.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ближайшие месяцы рассмотрят, как ускорить выполнение минских договоренностей.

"Лидеры стран "Нормандского формата" вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", - говорится в заявлении лидеров. Документ цитирует пресс-служба Кремля.