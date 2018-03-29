Госсекретарь МИД Франции посетит Армению
Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан в пятницу посетит Армению с двухдневным визитом.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства иностранных дел Армении, Лемуана примет президент Армении Серж Саргсян. В пятницу планируются его переговоры с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.
Лемуан также почтит память жертв Геноцида армян, посетив мемориальный комплекс Цицернакаберд.
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