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Госсекретарь МИД Франции посетит Армению


Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан в пятницу посетит Армению с двухдневным визитом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства иностранных дел Армении, Лемуана примет президент Армении Серж Саргсян. В пятницу планируются его переговоры с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. 

Лемуан также почтит память жертв Геноцида армян, посетив мемориальный комплекс Цицернакаберд.


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