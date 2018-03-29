Мемориал из цветов и игрушек у ТЦ в Кемерово сложился в форме сердца

Импровизированный мемориал из цветов и игрушек рядом с торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерово стихийно сложился в форме сердца и стал символом единения сердец, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вокруг мемориала из цветов, свечей и игрушек с самого утра стоит плотная стена людей. Кемеровчане всех возрастов, семьями идут к торговому центру, чтобы выразить свою скорбь и в очередной раз вспомнить тех, кто не смог в страшный воскресный день покинуть горящее здание.

В центре мемориала выставлено много детских фотографий. Среди цветов, воздушных шаров и игрушек видны самодельные плакаты и открытки, в основном, с обращениями к самым юным жертвам трагедии: "Дети, простите нас", "Нет нам прощения, детки".

У мемориала постоянно дежурят сотрудники МЧС и добровольцы, они зажигают свечи, помогают возложить цветы, предлагают салфетки и следят за состоянием пришедших.