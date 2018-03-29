Арсен Айрапетян избран председателем Апелляционного суда Республики Арцах

Национальное собрание Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 29-го марта созвало очередное пленарное заседание 7-ой сессии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, после утверждения повестки сессии и заседания парламент рассмотрел вопрос о назначении председателя Апелляционного суда. Председатель Высшего судебного совета Гаяне Григорян предложил Национальному собранию кандидатуру судьи Верховного суда Арсена Айрапетяна на должность председателя Апелляционного суда. Кандидат представил депутатам некоторые данные о своей биографии и трудовой деятельности, после чего депутаты задали ему вопросы и перешли к тайному голосованию.

Подводя итоги тайного голосования, председатель счетной комиссии НС Рамела Дадаян отметила, что в голосовании приняли участие все 26 депутатов, соотношение голосов составило 20-"за" и 6-"против". По итогам голосования парламент принял постановление о назначении Арсена Айрапетяна председателем Апелляционного суда Республики Арцах.

Затем председатель Общественной телерадиокомпании Республики Арцах Норек Гаспарян представил на рассмотрение Национального собрания сообщение о деятельности телерадиокомпании за 2017 год и ответил на вопросы депутатов касательно подготовки специалистов, получаемых доходов, телерадиопродукции и сферы в целом.

Перейдя к законодательным проектам, парламент рассмотрел представленный первым заместителем министра охраны природы и природных ресурсов Республики Арцах Артуром Габриеляном пакет проектов законов Республики Арцах "О внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах Нагорно-Карабахской Республики", «О внесении дополнения в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об отходах"» и «О внесении дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О природоохранительных платежах и платежах за природопользование". Согласно представленному Артуром Габриеляном обоснованию, принятие проектов законов "О внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах Нагорно-Карабахской Республики" обусловлено регулированием правовых отношений, связанных с управлением недропользовательскими отходами и их объектами, а принятие проекта закона НКР «О внесении дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О природоохранительных платежах и платежах за природопользование" – необходимостью выплаты роялти (выплата, выплачиваемая в государственный бюджет с целью компенсации использования металлических полезных ископаемых, а также за высокую прибыльность, возникающую от реализации этих ископаемых и продукции, получаемой в результате их переработки) в случае переработки недропользовательских отходов с целью извлечения металлов.

По итогам голосования Национальное собрание приняло проект.

В завершении пленарного заседания с депутатскими заявлениями выступили депутаты Гагик Багунц, Айк Ханумян и Рамела Дадаян.