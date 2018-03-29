Жители Арцаха продолжают страдать от последствий войны: у населенных пунктов все еще остаются мины: Давид Бабаян

Жители Арцаха продолжают страдать от последствий войны: после войны у населенных пунктов все еще остаются мины, причем плотность заминирования была одной из самых высоких в мире. Проведенные саперные работы позволили разминировать около 95% минных полей, однако на 100% сделать это не удалось. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя подрыв на мине и гибель 3 сотрудников организации «HALO Trust»; двое других сотрудников получили при этом ранения.

«Это – последствия войны, поскольку территория Арцаха была чрезмерно заминирована – наверно, плотность минирования была одной из самых высоких в мире. За эти годы проведенные саперные работы позволили разминировать около 95% минных полей, однако на 100% сделать это не удалось. Кое-где все еще есть мины. Произошел этот скорбный инцидент, ставший трагедией для 3 семей, двое других сотрудников получили при этом ранения, за их жизни борются медики. Делается все, чтобы уберечь их жизни»,- сказал он.

На вопрос, насколько близки к населенным пунктам те 5% минированных территорий, которые все еще не разминированы, Давид Бабаян ответил: «Некоторые мины – и населенных пунктов, некоторые – в полях, эти территории много раз переходили из рук в руки, каждый раз проводилось минирование, карты минных заграждений утрачены, или же намереннно скрываются азербайджанцами. Следовательно, работа крайне затруднена. Однако мы благодарны организации «HALO Trust», которая совместно с государством смогла провести значительное разминирование».

По его словам, последствия войны очевидны, они могут сохраняться еще десятилетиями.

Организация «HALO Trust» подтверждает, что утром 29-го марта в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха вследствие взрыва мины погибли трое сотрудников организации, а двое были ранены.

«В указанное время сотрудники организации находились в машине, проводя исследовательскую работу.

Раненые доставлены в больницу. Организация «HALO Trust» оповещает семьи погибших. Дополнительная информация последует только после этого»,- сказано в сообщении.