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Дорога Степанцминда-Ларс, по причине опасности камнепада, закрыта для всех видов транспорта


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, по положению на 14:30 29-го марта, дорога Степанцминда-Ларс,  закрыта для всех видов транспорта. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта по причине опасности камнепада.


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