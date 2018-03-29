Дорога Степанцминда-Ларс, по причине опасности камнепада, закрыта для всех видов транспорта
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, по положению на 14:30 29-го марта, дорога Степанцминда-Ларс, закрыта для всех видов транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта по причине опасности камнепада.
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