Дорога Степанцминда-Ларс, по причине опасности камнепада, закрыта для всех видов транспорта

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, по положению на 14:30 29-го марта, дорога Степанцминда-Ларс, закрыта для всех видов транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта по причине опасности камнепада.