Цыпленок остался без головы и не умер

В Таиланде оставшийся без головы цыпленок живет уже неделю и продолжает питаться и принимать антибиотики. За ним ухаживает ветеринар Арун Тонг, которая называет птицу настоящим воином. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Врач рассказала, что вводит пищу цыпленку через шею и дает ему антибиотики. По ее словам, птица оказалась ручной и хорошо реагирует на лечение.

О том, как цыпленок потерял голову, не сообщается. Однако местные жители считают, что на него могли напасть животные. В ветеринарной клинике надеются, что кто-нибудь заберет цыпленка и будет за ним ухаживать. «Ему понадобится пожизненная забота. Должна признать, что этот цыпленок — настоящий воин с сильным сердцем», — добавила врач.

Аналогичная история произошла в 1945 году в Колорадо. Фермер рубил цыплятам головы, когда заметил, что одна из птиц продолжает прыгать и бегать. Историей заинтересовались ученые и журналисты. Фермер отправлялся вместе со своим питомцем в тур по стране. Смерть настигла цыпленка лишь спустя полтора года — он задохнулся из-за слизи в горле.