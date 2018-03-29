Ас-Сиси получил более 90% голосов на выборах президента Египта

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предварительным данным, получает почти 92% голосов избирателей по итогам завершившихся в среду выборов, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Как уточняет газета "Аль-Ахрам", во втором по величине городе Египта Александрии ас-Сиси получил 88% голосов, явка составила 38%. В провинции Дакахлия действующий президент получает 85% голосов.

Ранее арабские СМИ сообщали, что президент получил 21,5 млн голосов, как его соперник, лидер партии "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса, набрал порядка 721 тыс. голосов.

В общей сложности избирательным правом в Египте обладают около 60 млн человек, по данным СМИ, явка на выборы составила порядка 23 млн человек.

Голосование проходило в стране в течение трех дней - с 26 по 28 марта. Это третьи по счету выборы президента в Египте после произошедшей в 2011 революции, в результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.

Окончательные результаты голосования, как ожидается, объявят в понедельник.