В Армении разведчики ЮВО осваивают мастерство альпинизма под наблюдением БЛА

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к осваиванию спецкурса по альпинистской подготовке на горном полигоне Памбак.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в настоящее время военнослужащие отрабатывают элементы движения по крутым склонам, преодолевают спуски и подъемы со штатным снаряжением, вооружением и специальной горной экипировкой. На скальном участке местности и горном спортивном комплексе разведчики учатся преодолевать препятствия и выполнять сложные альпинистские приемы с использованием индивидуальной страховочной системы.

За ходом подготовки разведчиков в горно-скалистой местности ведут наблюдение расчеты беспилотных летательных аппаратов.

На практических занятиях по горной альпинистской подготовке на полигоне Памбак принимают участие более 300 военнослужащих и около 50 единиц современной военной техники, в том числе и беспилотные летательные комплексы.