В областях зарегистрирован значительный рост: Карен Карапетян поручил пересмотреть программы деятельности областных администраций

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе сегодняшнего заседания правительства РА коснулся программы деятельности областных администраций в 2018 году. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

По его словам, изучив отчеты за 2017 год и подытожив результаты областных совещаний, нужно констатировать, что во всех областях, по сравнению с показателями 2016 года, в 2017 году зарегистрирован ощутимый позитивный рост, в том числе и в финансовой, сельскохозяйственной, социальной, строительной сферах.

Премьер отметил, что министерством территориального управления и развития разработаны плановые реалистичные показатели деятельности областных администраций 2018 года, которые, однако, не были реализованы полностью в соответствующих годовых программах.

Исходя из вышеотмеченного, Карен Карапетян поручил в месячный срок принять меры в направлении пересмотра программ годовой деятельности областных администраций.

Кроме того, премьер поручил во всех сферах и структурах, в которых зарегистрированы упущения, в предусмотренном законом порядке коснуться и вопроса кадровых изменений.

Губернаторов областей Армении обязали разработать ежегодный план мероприятий по реализации стратегии развития. Соответствующее решение одобрено Правительством Армении на заседании 29 марта. Проект решения представил министр территориального управления и развития Давид Локян.

По его словам, губернаторы обязаны представить план мероприятий на утверждение министром территориального управления и развития до 15 февраля конкретного года. План мероприятий на 2018 год при этом должен быть представлен до 15 апреля.

Стратегия развития областей Армении на 2017 – 2025 годы, принятая Правительством 6 июля 2017 года, нацелена на повышение конкурентоспособности регионов с учетом местного потенциала, интегрирование в отечественную и международную экономику и равномерное развитие, в том числе приграничных районов.

Премьер-министр Карен Карапетян поинтересовался, почему губернаторы должны представить план мероприятий до 15 февраля, когда ведомства Правительства представляют подобные отчеты до 15 января, и получил ответ, что эти отчеты разрабатываются на основе правительственных программ. «Пятилетняя правительственная программа уже утверждена. Предлагаю перенести этот срок на 15 января», - отметил премьер-министр. Давид Локян возразил, что в январе областные администрации проводят оценку по ведомствам, также данные Национальной статистической службы публикуются позже. «Ничего, мы проведем оценку автоматически, это параллельные процессы. В следующем году план мероприятий областные администрации представят до 15 января», - настоял Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе сегодняшнего заседания правительства РА заявил, что в ходе изучения выяснилось, что имеются неточности в участках, предоставленных с правом на пользование недрами. Как передает «Арменпресс» с его слов, создавшаяся ситуация создает проблемы для регулярной деятельности предприятий отрасли и требует урегуирования.

На заседании правительства Армении в четверг, 29 марта, был одобрен проект решения, принятие которого обусловлено необходимостью обеспечения возможностью проведения проверок со стороны Инспекционного органа по охране природы и недрам министерства охраны природы Республики Армения.

Проект решения представил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

Премьер Карен Карапетян, обратившись к министру, сказал: «Г-н Минасян, вот о чем прошу: наверняка, нам многое предстоит сделать в этой сфере, но нужно внедрить такой механизм, который не создаст каких бы то ни было препятствий для бизнеса. Если они работают нормально, дополнительного административного бремени быть не должно».

Армения установит экспортную государственную пошлину на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных. Законопроект «О внесении изменений в закон «О государственной пошлине» одобрен на заседании Правительства 29 марта. Проект представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

В частности, экспортная госпошлина на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных как с волосяным покровом, так и без него составит в 0,25-тикратный размер от базовой пошлины за 1 кг. На вывоз шкур баранов и ягнят предлагается установить экспортную пошлину в 0,25-тикратный размер от базовой пошлины за 1 штуку. Мера не будет распространяться на товары, поставляемые в страны ЕАЭС.

«Принятие законопроекта обусловлено необходимостью обеспечения сырьевой базой и стимулирования отрасли легкой промышленности и местного производства Армении», - отметил замминистра.

В данный момент в Армении нет компаний, занимающихся кожевенным делом в производственных масштабах. Вместо этого большое количество кожевенных изделий импортируется из разных стран, в основном из Турции, где также заметны тенденции роста, а из республики вывозится большое количество необработанных шкур крупного рогатого скота. «Необходимое для производства кожаных изделий сырье эскортируется из Армении, а после обработки изготовленная из него продукция снова возвращается в Армению», - посетовал чиновник.

Согласно расчетам, необработанная шкура крупного рогатого скота весит в среднем 15 – 20 кг, 1 кг которой продается за 350 – 400 драмов, а с 1 кг необработанной шкуры получается порядка 0,16 – 0,18 кв. м натуральной кожи. Исследования показывают, что в случае ограничений на экспорт первичного сырья, сокращения объема сырья внутреннего рынка на 1% и повышения его доступности при обеспечении соответствующего количества и качества, производство кожи и обуви увеличивается примерно на 16,1%, прибыль от производства обуви – на 29,7%, а доходы госбюджета от данной отрасли – на 5,9%. При наличии сырья в Армении снова задействуют кожевенные компании, перезапуск которых создаст 300 – 350 новых рабочих мест. «В данный момент Правительство Армении активно принимает меры по содействию импортозамещению, в том числе товаров из Турции», - заключил Хачатрян.

По данным Комитета государственных доходов Армении, за 2016 год экспортировано порядка 123,1 штук необработанных шкур крупного рогатого скота, таможенная стоимость которых составила порядка $538,8 тыс., с годовым спадом на 23,9%. Основные рынки сбыта – Турция, Грузия и Казахстан. Необработанной шкуры баранов и ягнят в том же году экспортировано 15,5 тыс. штук, с общей таможенной стоимостью в $54,8 тыс., при годовом спаде на 45,04%. Основные рынки сбыта – Россия и Италия.

По данным Национальной статистической службы, в Армении на 2016 год действовали 32 кожевенные компании. В 2016 году в стране было произведено кожи на 318,1 млн. драмов, что в 7,8 раза больше показателя аналогичного периода 2015 года, а продано – на 391,7 млн. драмов, с годовым ростом в 6,5 раза.

За 2016 год в Армению импортировано порядка 1,7 млн. пар обуви, из коих 237 тыс. пар изготовлены не из натуральной кожи. Объем производства обуви в стране составил 1,01 млн. драмов, а экспорт обуви – 211 млн. драмов.

Напомним, что необработанные шкуры крупного рогатого скота поставляются в Турцию буквально за бесценок, но уже в обработанном виде они возвращаются в Армению уже за совершенно другие цены.

Правительство Армении на заседании 29 марта дало отрицательное заключение по законопроекту «О внесении изменений в закон Республики Армения «Об особенностях административного производства по делам, связанным с нарушением правил дорожного движения, выявленных посредством фото- и видеосъемки». Проект решения представил министр юстиции Давид Арутюнян.

По его словам, в данном законопроекте предлагается снять ответственность юридических лиц и частных предпринимателей, предоставляющих на прокат транспортные средства, за нарушение правил дорожного движения арендаторами авто. «Правительство предлагает воздержаться от принятия данного законопроекта, поскольку новый Кодекс об административных правонарушениях уже предусмотрел особенности административного производства по делам, связанным с нарушением правил дорожного движения, выявленных посредством фото- и видеосъемок», - отметил министр.

Он пояснил, что в соответствии со статьей 138 (7) проекта Кодекса Армении об административных правонарушениях, за административное правонарушение несет ответственность собственник транспортного средства, а если транспортное средство принадлежит юридическому лицу или частному предпринимателю, то ответственность возлагается на них, если не доказана вина другого лица.

Арутюнян отметил, что Кодекс будет представлен в парламент после его утверждения Правительством. К тому же ряд других смежных законопроектов предусматривает отмену закона «Об особенностях административного производства по делам, связанным с нарушением правил дорожного движения, выявленных посредством фото- и видеосъемок».

Авторами законопроекта выступили депутаты от блока «Царукян» Тигран Уриханян, Микаел Мелкумян и Ваге Энфиаджян.

Правительство Армении представило на ратификацию протокол от 29 мая 2014 года «О применении некоторых положений Договора о присоединении Кыргызстана к Договору о Евразийском экономическом союзе», подписанного 23 декабря в мае. Соответствующее решение принято на заседании Правительства 29 марта. Проект представил министр финансов Вардан Арамян.

По его словам, в частности, вступает в силу пункт 1 статьи 8 Договора, устанавливающий порядок начисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (других пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентную функцию) и их перечисления в качестве дохода в бюджеты государств-членов ЕАЭС. Нормативы ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена определены в следующем размере: для Армения – 1,22%, Белоруссии – 4,56%, Казахстана – 7,055%, Кыргызстана – 1,9%, России – 85,265%.

Правительство Армении на заседании 29 марта одобрило постановление «О внесении изменений в решение «Об утверждении описания административных границ городской общины Раздана Котайкской области Армении от 28 сентября 2005 года и передаче земельных участков государственной собственности по праву собственности общине Раздана, находящихся в административных границах города». Проект постановления представил министр территориального управления и развития Давид Локян.

По его словам, принятие постановления необходимо для консолидации земель в целях реализации крупного инвестиционного проекта по созданию тепличного хозяйства, занимающего территорию в 30 га. «Далее земля будет передана одной крупной компании, которая в создание тепличного хозяйства намерена инвестировать порядка 10 млрд. драмов. Ныне компания работает на 20 гектарах, и дополнительные 30 га необходимы для создания единого хозяйства», - отметил Давид Локян. В результате реализации программы будет создано 250 новых рабочих мест.

Правительство Армении на заседании 29 марта одобрило решение о внесении поправок в решение о продлении срока выплаты НДС по импорту оборудования ООО «АНД». Проект решения представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

Напомним, что на заседании кабмина 3 августа 2017 года Правительство удовлетворило заявку ООО «АНД» по продлению на 3 года срока выплат по НДС на импорт оборудования стоимостью 64,5 млн. драмов. «Теперь льгота будет действовать на импорт оборудования стоимостью в 67,1 млн. драмов, поскольку компания приобретает противоградовую сеть для яблоневого сада стоимостью в 2,6 млн. драмов», - пояснил замминистра.

Компания «АНД» занимается садоводством и пчеловодством. В рамках инвестиционной программы намерена организовать производство яблочного и медового уксуса.

Здание, другие строения и обсуживающая территория основной школы общины Паракар Армавирской области Армении, которая находится на балансе Управления государственным имуществом, передана в дар селу для создания центра информационных технологий. Проект решения одобрен на заседании Правительства 29 марта. Его представил начальник Управления госимуществом Арман Саакян.

По словам чиновника, здание занимает площадь в 968,2 кв. м, котельная – 87,8 кв. м, склад – 20,2 кв. м, обслуживающая территория – 0,43 кв.м, общая стоимость которых оценена в 41,5 млн. драмов. «Община представила в Управление программу использования здания школы села Паракар по новому назначению. Община обязуется инвестировать 50 млн. драмов в создание центра ИТ, из коих 25 млн. драмов будут внедрены в 2018 году, 15 млн. драмов – 2019 году, 10 млн. драмов – 2020 году», - отметил Саакян.

Центр будет нацелен на развитие ИТ в общине Паракар, а также на подготовку специалистов ювелирного дела. Будет создано 50 новых рабочих мест.

0,3 гектара земельной территории, которая находится на балансе Управления государственным имуществом и передана средней школе Шенавана, подарят городу Апаран Арагацотнской области Армении для строительства нового детского сада. Проект решения одобрен на заседании Правительства 29 марта. Его представил начальник Управления госимуществом Арман Саакян.

Стоимость участка оценена в 1,5 млн. драмов. Детский сад займет территорию в 300 – 400 кв.м рядом со средней школой Шенавана и предоставит дошкольное образование 90 детям.

В строительство нового детского сада небольшой город внедрит 13,8 млн. драмов, из коих 7 млн. драмов уже реализованы, а 6,8 млн. драмов потратят в 2018 – 2019 гг.

Правительство Армении одобрило проект о передаче управления ГНКО «Хозяйство частных домов Конда» от асминистрации президента аппарату правительства. Отныне правительство будет осуществлять управление ГНКО «Хозяйство частных домов Конда». Изменение обусловлено конституционными реформами 2015 года.

Решение вступает в силу с 9 апреля 2018 года.

Жилым фондом могут пользоваться президент Армении, председатель НС Армении, премьер-министр Армении, председатель КС Армении, министр обороны Армении, министр ИД Армении, другие высокопоставленные лица – по указам президента, во время своего нахождения на должностях.

Правительство Армении приняло решение о предоставлении Сержу Саргсяну – по завершении его полномочий, предусмотренных законом гарантий.

Правительство Армении на заседании 29 марта одобрило решение о дарении Сержу Саргсяну жилья. В документе отмечено, что здания, сооружения и обслуживающая территория (1,5365 га) 6-го корпуса, находящегося на балансе ГНКО «Хозяйство частных домов Конда», будет передана в безвозмездное управление отставному президенту Сержу Саргсяну в качестве жилья.

Министру труда и социальных вопросов Армении Артему Асатряну, руководителю аппарата Правительства Ваге Степаняну, директору Службы национальной безопасности Георгию Кутояну поручено обеспечить предоставление Сержу Саргсяну других предусмотренных законом гарантий на основе его заявления

Решение вступает в силу с 9 апреля 2018 года.

Французское агентство развития предоставит правительству Армении новый грант в размере 500 тысяч евро. «В соответствии с соглашением, грант будет предоставлен для полноценного применения Налогового кодекса»,- сообщил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

В соответствии с соглашением, посредством КГД будут осуществлены соответствующие шаги для подготовки повсеместного полноценного применения Налогового кодекса, проведения фискальных реформ и укрепления финансово-кредитной политики.

В этом году День Еревана будет отмечаться 29-го и 30-го сентября. День Еревана обычно отмечается во вторую субботу октября, и в этом в этом году этот день выпадает на 13 октября.



Инициатива по переносу праздничной даты обусловлена организуемым в Армении 17-м саммитом Международной организации франкофонии, который пройдет в ноябре. Предлагается отметить День города не 13-го октября, а 29-го и 30-го сентября.

В этом году отмечается 2800-летие Еревана.