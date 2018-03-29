Президент Армении Серж Саргсян посетил международную выставку вооружений и оборонных технологий «ArmHiTec-2018»

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 29 марта, в выставочном комплексе «Ереван Экспо» Ереванского научно-исследовательского института математических машин присутствовал на церемонии открытия 2-й международной выставки вооружений и оборонных технологий «ArmHiTec-2018». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

На открытии выставки, которая пройдет с 29 по 31 марта с.г., выступили министр обороны Армении Виген Саргсян и заместитель Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

После просмотра организованной по случаю открытия выставки культурной программы и подготовленной отрядом специального назначения программы президент республики обошёл выставку.

В соответствии с решением Министерства обороны Республики Армения в период с 29 по 31 марта 2018 года в выставочном комплексе «ЕреванЭкспо» (г. Ереван) пройдет Вторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018». Организаторами выставки выступают Министерство обороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество «Ереванский завод математических машин» (ЗАО «ЕрЗММ») и Закрытое акционерное общество «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» (ЗАО «ОВК «БИЗОН»).

Выставка «ArmHiTec-2016» – стала резонансным событием на рынке военно-технических разработок, как для самой Армении, так и для представителей промышленности разных стран.

Свою продукцию на выставке продемонстрировали более 60 производителей России, Польши, Болгарии, Бельгии, Германии, Италии, Казахстана и США. На экспозициях зарубежных производителей было продемонстрировано около 120 технических средств в области вооружения и оборонных технологий.

Посетителями выставки стали руководители и представители управлений и отделов Министерства обороны Республики Армения, Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения, других государственных органов Армении, министерств обороны и иностранных дел государств – членов ОДКБ, представители промышленности и деловых кругов стран Европы и Ближнего Востока. Всего посетителями выставки стали более 5 000 человек.

Деловая программа выставки «ArmHiTec-2016» стала площадкой для более, чем 40 двусторонних и международных мероприятий. Ключевыми мероприятиями программы были Международная научно-практическая конференция Минобороны Армении «Технологии XXI века в развитии Вооруженных сил Армении. Международное сотрудничество», Международная конференция по вопросам обеспечения информационной безопасности государств – членов ОДКБ с использованием новых информационных технологий, заседание Делового Совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Всего участниками мероприятий деловой программы стало более 500 специалистов.