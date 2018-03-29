В Румынии на атомной электростанции произошла авария

В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Утром в четверг второй энергоблок АЭС автоматически отключился от национальной энергетической системы. АЭС Чернаводэ продолжает работать с одним реактором.

Оператор АЭС компания Nuclearelectrica заявила, что остановка блока АЭС произошла из-за проблем в его электрической системе, что не повлияло на ядерную безопасность

25 марта из-за неполадки в одной из систем был остановлен первый блок румынской АЭС. Nuclearelectrica заявила, что эти два случая не связаны между собой.