СМИ: Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16
Правительство Хорватии в четверг единогласно приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля за 2,5 млрд хорватских кун ($486 млн) с рассрочкой на 10 лет.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило агентство Hina.
"Решение о покупке 12 израильских самолетов F-16C/D Barak обеспечит способность вооруженных сил Хорватии и военной авиации минимум на 25 лет", - заявил премьер республики Андрей Пленкович.
По его словам, стоимость техники будет составлять не более $50 млн в год в течение следующих 10 лет.
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