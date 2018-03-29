СМИ: Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16

Правительство Хорватии в четверг единогласно приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля за 2,5 млрд хорватских кун ($486 млн) с рассрочкой на 10 лет.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило агентство Hina.

"Решение о покупке 12 израильских самолетов F-16C/D Barak обеспечит способность вооруженных сил Хорватии и военной авиации минимум на 25 лет", - заявил премьер республики Андрей Пленкович.

По его словам, стоимость техники будет составлять не более $50 млн в год в течение следующих 10 лет.



