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В работе мессенджера Telegram произошел сбой


Пользователи Telegram испытывают трудности при работе с мессенджером. Проблема затронула как приложение, так и веб-клиент, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера, следует из сообщения компании в твиттере. "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения", - говорится в сообщении Telegram. Сервис выясняет причины сбоя и надеется устранить его в скором времени.

 

 




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