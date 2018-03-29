В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram испытывают трудности при работе с мессенджером. Проблема затронула как приложение, так и веб-клиент, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера, следует из сообщения компании в твиттере. "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения", - говорится в сообщении Telegram. Сервис выясняет причины сбоя и надеется устранить его в скором времени.