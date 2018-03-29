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В ООН распространено заявление Национального собрания Республики Арцах по случаю 30-й годовщины сумгаитских погромов


9 марта в Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве официального документа было распространено заявление Национального собрания Республики Арцах по случаю 30-летия резни армянского населения в городе Сумгаит. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

Документ был опубликован  на официальном сайте ООН и доступен по следующей ссылке.

Ранее, 2 марта, заявление было распространено также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).




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