В ООН распространено заявление Национального собрания Республики Арцах по случаю 30-й годовщины сумгаитских погромов

9 марта в Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве официального документа было распространено заявление Национального собрания Республики Арцах по случаю 30-летия резни армянского населения в городе Сумгаит. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

Документ был опубликован на официальном сайте ООН и доступен по следующей ссылке.

Ранее, 2 марта, заявление было распространено также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).