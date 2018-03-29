СМИ: встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти в июне

Встреча на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться уже в июне этого года. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила японская газета Asahi.

Отмечается, что соответствующий вопрос обсуждался на одном из недавних заседаний Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын. В случае проведения, встреча на высшем уровне между Японией и КНДР станет первой с декабря 2011 года.

Также, по данным газеты, КНДР в настоящее время рассматривает возможность проведения отдельных встреч со всеми странами шестисторонних переговоров, включая Россию.



