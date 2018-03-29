Во Франции сдан в эксплуатацию первый жилой дом, отпечатанный на 3D-принтере

Первый в истории Франции жилой дом, созданный при помощи технологии 3D-печати, в марте был сдан в эксплуатацию в городе Нант на западе страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила региональная газета Ouest France.

Инновационный проект в области жилищного строительства получил название Yhnova. Его создатели настаивают - речь идет об уникальной технологии в мировом масштабе. Дом в квартале Ботьер был построен при помощи одного 3D-принтера.

За 54 часа робот-строитель возвел стены будущего жилого дома, площадь которого составила 95 кв. м. Его работой управляли два оператора. "Могли бы управиться и за 33 часа", - замечает один из создателей робота Бенуа Фюре.

Одноэтажный дом насчитывает пять комнат, оборудованных датчиками, которые будут отслеживать уровень влажности воздуха, температуру, давление, чтобы инженеры смогли отследить, как конструкция отзывается на влияние окружающей среды.

Построенный в Нанте дом отнесли к классу социального жилья. Цена за квадратный метр в экспериментальном сооружении не разглашается, однако планируется, что уже летом в него вселятся первые жильцы. Пока же двери его открыты исследователям, архитекторам, дизайнерам.