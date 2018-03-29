«HALO Trust» уточняет место взрыва мины в Арцахе

Организация «HALO Trust» подтверждает, что утром 29-го марта в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха вследствие взрыва мины погибли трое сотрудников организации, а двое были ранены. Об этом сказано в предоставленном «Арменпресс» сообщении.

«В указанное время сотрудники организации находились в машине, проводя исследовательскую работу.

Раненые доставлены в больницу. Организация «HALO Trust» оповещает семьи погибших. Дополнительная информация последует только после этого»,- сказано в сообщении.