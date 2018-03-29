В Армении артиллеристы ЮВО уничтожили условного противника

Военнослужащие артиллерийского подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе проведения боевых стрельб на высокогорном полигоне Алагяз уничтожили условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, расчеты РСЗО БМ-21 «Град» провели стрельбы с подготовленных и неподготовленных огневых позиций, а также с ходу при развёртывании в боевой порядок. Артиллеристы наносили одиночные и залповые удары реактивными снарядами по открытой и укрытой живой силе, небронированной технике и бронетранспортерам условного противника, во взаимодействии с мониторинговыми расчетами беспилотных летательных комплексов разведки, которые в режиме реального времени передавали данные о целях на пункты управления артиллерии.

В боевых стрельбах реактивной российской артиллерии в Закавказье принимали участие около 200 военнослужащих и около 50 единиц военной специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.