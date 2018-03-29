Правительство Армении приняло решение о предоставлении Сержу Саргсяну предусмотренных законом гарантий

Правительство Армении приняло решение о предоставлении Сержу Саргсяну – по завершении его полномочий, предусмотренных законом гарантий.

Как передает «Арменпресс», правительство Армении на заседании 29 марта одобрило решение о дарении Сержу Саргсяну жилья. В документе отмечено, что здания, сооружения и обслуживающая территория (1,5365 га) 6-го корпуса, находящегося на балансе ГНКО «Хозяйство частных домов Конда», будет передана в безвозмездное управление отставному президенту Сержу Саргсяну в качестве жилья.

Министру труда и социальных вопросов Армении Артему Асатряну, руководителю аппарата Правительства Ваге Степаняну, директору Службы национальной безопасности Георгию Кутояну поручено обеспечить предоставление Сержу Саргсяну других предусмотренных законом гарантий на основе его заявления

Решение вступает в силу с 9 апреля 2018 года.