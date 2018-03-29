Правительство Армении приняло решение о предоставлении Сержу Саргсяну предусмотренных законом гарантий
Правительство Армении приняло решение о предоставлении Сержу Саргсяну – по завершении его полномочий, предусмотренных законом гарантий.
Как передает «Арменпресс», правительство Армении на заседании 29 марта одобрило решение о дарении Сержу Саргсяну жилья. В документе отмечено, что здания, сооружения и обслуживающая территория (1,5365 га) 6-го корпуса, находящегося на балансе ГНКО «Хозяйство частных домов Конда», будет передана в безвозмездное управление отставному президенту Сержу Саргсяну в качестве жилья.
Министру труда и социальных вопросов Армении Артему Асатряну, руководителю аппарата Правительства Ваге Степаняну, директору Службы национальной безопасности Георгию Кутояну поручено обеспечить предоставление Сержу Саргсяну других предусмотренных законом гарантий на основе его заявленияРешение вступает в силу с 9 апреля 2018 года.