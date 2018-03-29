По данным статистики, за прошедшие 2 месяца сего года доля экспорта из Армении в страны ЕАЭС составила 10.7% (прирост - 18.2 %), а в другие страны - 89.3% (прирост – 43%). Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет премьер-министр Армении Карен Карапетян. Что касается импорта, то здесь доля импорта в Армению из стран ЕАЭС составила 12.7% (прирост - 18.3%), а в другие страны - 87.3% (прирост - 57.6%). «Сравнительные результаты за январь-февраль 2017-2018 гг. говорят о том, что регистрируется значительный рост в экспорте-импорте, в частности, экспорт вырос на 39.9% (с 230 млн долларов - до 322 млн долларов), а импорт – на 51.2 % (с 350 млн долларов – до 530 млн долларов)»,-пишет премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Показатели экономической активности Армении за январь-февраль 2018 года на 8.6% превзошли показатели прошлого года. Рост зарегистрирован по основным макроэкономическим показателям, з аисключением ВВП сельского хозяйства.