Компании, арендующие транспортные средства, пока продолжат нести ответственность за нарушения

Правительство Армении на заседании 29 марта дало отрицательное заключение по законопроекту «О внесении изменений в закон Республики Армения «Об особенностях административного производства по делам, связанным с нарушением правил дорожного движения, выявленных посредством фото- и видеосъемки». Как передает «Арменпресс», проект решения представил министр юстиции Давид Арутюнян.

По его словам, в данном законопроекте предлагается снять ответственность юридических лиц и частных предпринимателей, предоставляющих на прокат транспортные средства, за нарушение правил дорожного движения арендаторами авто. «Правительство предлагает воздержаться от принятия данного законопроекта, поскольку новый Кодекс об административных правонарушениях уже предусмотрел особенности административного производства по делам, связанным с нарушением правил дорожного движения, выявленных посредством фото- и видеосъемок», - отметил министр.

Он пояснил, что в соответствии со статьей 138 (7) проекта Кодекса Армении об административных правонарушениях, за административное правонарушение несет ответственность собственник транспортного средства, а если транспортное средство принадлежит юридическому лицу или частному предпринимателю, то ответственность возлагается на них, если не доказана вина другого лица.

Арутюнян отметил, что Кодекс будет представлен в парламент после его утверждения Правительством. К тому же ряд других смежных законопроектов предусматривает отмену закона «Об особенностях административного производства по делам, связанным с нарушением правил дорожного движения, выявленных посредством фото- и видеосъемок».

Авторами законопроекта выступили депутаты от блока «Царукян» Тигран Уриханян, Микаел Мелкумян и Ваге Энфиаджян.