Ростех представит более 200 образцов военной продукции на выставке ArmHiTec в Ереване

Холдинги и предприятия госкорпорации "Ростех" представят более 200 передовых образцов российского вооружения на выставке ArmHiTec 2018, которая проходит с 29 по 31 марта в Ереване, сообщил в четверг глава делегации Ростеха, заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности "Рособорнэкспорта" Владимир Гончаров.

"В этом году предприятия Ростеха представят общей сложности свыше 200 образцов продукции военного назначения, среди которых более 100 видов боеприпасов, боевые машины для наземных войск, авиационная и вертолетная техника, средства связи и комплексы обеспечения безопасности, а также современные войсковые системы управления тактического звена", - сказал Гончаров.

Организатором единой российской экспозиции на ArmHiTec-2018 является "Рособоронэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.