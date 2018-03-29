Правительство Армении одобрило проект о передаче управления ГНКО «Хозяйство частных домов Конда» от администрации президента аппарату правительства. Как передает «Арменпресс», отныне правительство будет осуществлять управление ГНКО «Хозяйство частных домов Конда». Изменение обусловлено конституционными реформами 2015 года.

Решение вступает в силу с 9 апреля 2018 года.

Жилым фондом могут пользоваться президент Армении, председатель НС Армении, премьер-министр Армении, председатель КС Армении, министр обороны Армении, министр ИД Армении, другие высокопоставленные лица – по указам президента, во время своего нахождения на должностях.