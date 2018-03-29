Снятый с баланса администрации президента Армении самолет будет закреплен за ГУГА РА

Снятый с баланса администрации президента Армении самолет Аэробус «А-319-132» будет закреплен за аппаратом ГУГА РА. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 29-го марта.

В обосновании сказано, что указанный самолет был снят с баланса администрации президента Армении 21-го марта 2018 года.