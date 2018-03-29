День Еревана будет отмечаться 29-го и 30-го сентября
В этом году День Еревана будет отмечаться 29-го и 30-го сентября
Как передает «Арменпресс», День Еревана обычно отмечается во вторую субботу октября, и в этом году этот день выпадает на 13 октября.
Инициатива по переносу праздничной даты обусловлена организуемым в Армении 17-м саммитом Международной организации франкофонии, который пройдет в ноябре. Предлагается отметить День города не 13-го октября, а 29-го и 30-го сентября.
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