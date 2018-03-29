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Глава МИД Франции подтвердил визит Макрона в Россию в мае


Подготовка визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию в мае продолжается. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире радиостанции RTL.

"Как и было сообщено ранее, данный визит предусмотрен. Такова ситуация на данный момент", - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно инцидента с Сергеем Скрипалем, министр выступил с утверждением, что "только Россия умеет производить газ под названием "Новичок". "Поэтому не может быть иного достоверного объяснения происшедшего кроме как причастность к этому России", - сказал Ле Дриан.

"Но мы хотим вести с Москвой откровенный диалог, без какой-либо двусмысленности, диалог требовательный и мы требуем от Москвы соблюдать нормы международного права", - добавил министр.





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