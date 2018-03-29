В областях зарегистрирован значительный рост: Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе сегодняшнего заседания правительства РА коснулся программы деятельности областных администраций в 2018 году.

Как передает «Арменпресс» с его слов, изучив отчеты за 2017 год и подытожив результаты областных совещаний, нужно констатировать, что во всех областях, по сравнению с показателями 2016 года, в 2017 году зарегистрирован ощутимый позитивный рост, в том числе и в финансовой, сельскохозяйственной, социальной, строительной сферах.

Премьер отметил, что министерством территориального управления и развития разработаны плановые реалистичные показатели деятельности областных администраций 2018 года, которые, однако, не были реализованы полностью в соответствующих годовых программах.

Исходя из вышеотмеченного, Карен Карапетян поручил в месячный срок принять меры в направлении пересмотра программ годовой деятельности областных администраций.

Кроме того, премьер поручил во всех сферах и структурах, в которых зарегистрированы упущения, в предусмотренном законом порядке коснуться и вопроса кадровых изменений.