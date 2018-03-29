Обнаружены неточности на участках, предоставленных с правом на пользование недрами: Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил уточнить механизмы

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе сегодняшнего заседания правительства РА заявил, что в ходе изучения выяснилось, что имеются неточности на участках, предоставленных с правом на пользование недрами. Как передает «Арменпресс» с его слов, создавшаяся ситуация создает проблемы для регулярной деятельности предприятий отрасли и требует урегулирования.

На заседании правительства Армении в четверг, 29 марта, был одобрен проект решения, принятие которого обусловлено необходимостью обеспечения возможности проведения проверок со стороны Инспекционного органа по охране природы и недрам министерства охраны природы Республики Армения.

Проект решения представил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

Премьер Карен Карапетян, обратившись к министру, сказал: «Г-н Минасян, вот о чем прошу: наверняка, нам многое предстоит сделать в этой сфере, но нужно внедрить такой механизм, который не создаст каких бы то ни было препятствий для бизнеса. Если они работают нормально, дополнительного административного бремени быть не должно».Арцвик Минасян в ответ заявил: проект решения разработан в соответствии именно с этой логикой.