Мэрия Еревана начала пилотный проект: планируется установить в надземных и подземных пешеходных переходах лифты для лиц с ограниченными возможностями. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замсекретаря аппарата мэрии Еревана Самвел Мертарджян.

«В рамках программы лифты уже установлены в одном из надземных и одном из подземных пешеходных переходов: лифты установлены в подземном переходе у памятника Аветику Исаакяну, и в одном из надземных пешеходных переходов. Мэрия Еревана планирует установить в надземных и подземных пешеходных переходах лифты, сделав процесс «заразным»»,- сказал он.

По его словам, это затратный процесс, и будет вестись в сотрудничестве с частным сектором.

Лилит Демурян