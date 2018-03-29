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Мэрия Еревана планирует установить в надземных и подземных пешеходных переходах лифты


Мэрия Еревана начала пилотный проект: планируется установить в надземных и подземных пешеходных переходах лифты для лиц с ограниченными возможностями. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал замсекретаря аппарата мэрии Еревана Самвел Мертарджян.

«В рамках программы лифты уже установлены в одном из надземных и одном из подземных пешеходных переходов: лифты установлены в подземном переходе у памятника Аветику Исаакяну, и в одном из надземных пешеходных переходов. Мэрия Еревана планирует установить в надземных и подземных пешеходных переходах лифты, сделав процесс «заразным»»,- сказал он.

По его словам, это затратный процесс, и будет вестись в сотрудничестве с частным сектором.

Лилит Демурян


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