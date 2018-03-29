На Египет обрушилась сильная песчаная буря

Сильнейшая песчаная буря обрушилась в среду на Египет. Как передает новостной портал "Масрауи", наибольшему удару стихии подверглись южные провинции страны - Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг и Красное море.

Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы. Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии. Песчаные бури сопровождаются сильным ветром, скорость которого местами превышает 20 м/с. Его порывы валят линии электропередач, в результате чего ряд районов южных провинций остался без света, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как передает "Аль-Ахрам", буря нарушила работу большинства аэропортов республики, которые временно прекратили отправку и прием самолетов.