Накануне Пасхи ГКЗЭК Армении усилило контроль на рынке яиц

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении в преддверии праздника Святой Пасхи ужесточила контроль на рынке яиц. Она проводит на данном рынке ежедневный мониторинг. Об этом «Арменпресс» сообщила советник председателя ГКЗЭК Армении Гаянэ Саакян.

По ее словам, с этой целью рабочая группа периодически проводит исследования в крупных точках розничной торговли Еревана. Кроме этого комиссия потребовала от представителей хозсубъектов еще и соответствующую информацию относительно объемов производства, импорта и реализации, а также ценообразования. «С учетом сезонного повышения спроса на яйца к Новому году и Пасхе, Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении в преддверии праздника Святой Пасхи ужесточила контроль на рынке яиц, чтобы не позволить необоснованного повышения цен, что может нанести ущерб как потребителям, так и добросовестным хозяйственникам»,- сказала она.

В данный момент розничные цены на яйца, в основном, стабильны. По некоторым сортам есть даже понижение цен. Если в январе 2018 года яйца стоили 60-70 драмов, то сейчас они стоят около 50 драмов.

По данным ГКЗЭК, на рынке яиц сейчас действуют около 20 компаний – производителей и импортеров. Среди самых крупных - «Птицефабрика Лусакерта», «Птицефабрика Аракс», «Птицефабрика Арзни».