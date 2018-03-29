СМИ: Южная Корея и КНДР договорились о проведении саммита 27 апреля

Саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея и Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Yonhap из демилитаризованной зоны, где проходят переговоры представителей двух стран на высоком уровне по подготовке саммита.

По его данным, переговоры двух лидеров пройдут в Доме мира на южнокорейской стороне поселка Пханмунджом, посреди которого проходит граница.

Кроме того, на встрече стороны договорились провести 4 апреля диалог на рабочем уровне, в ходе которого будут обсуждаться связанные с организацией саммита детали протокола и безопасности.

Южнокорейскую сторону на переговорах представляет министр объединения Чо Мён Гён, возглавляющий южнокорейскую делегацию. Пхеньян представляет делегация из трех человек, которую возглавил председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон.





