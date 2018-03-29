Вирус-вымогатель WannaCry атаковал Boeing

Американская авиастроительная компания Boeing подверглась нападению компьютерного вируса WannaCry. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Seattle Times.

В компании отметили, что важное оборудование, которое используется для производства самолетов, не пострадало. По словам главного инженера Boeing Майка Вандервела, были опасения, что вирус может нанести урон программному обеспечению бортовых компьютеров, однако они оказались преувеличенными.

В итоге вредоносное ПО затронуло небольшое количество систем. Сообщается, что вирус, использовавшийся для хакерской атаки Boeing, оказался обновленной версией WannaCry.

Вирус WannaCry начал активно распространяться в мае 2017 года. По данным экспертов, глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на один миллиард долларов.