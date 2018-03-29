Розмари ДиКарло назначили на пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил американку Розмари ДиКарло на пост заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении на пост заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, гражданки США, занимавшей пост президента Национального комитета за американскую внешнюю политику, а также пост старшего научного сотрудника в Джексоновском институте по международным делам при Йельском университете, - указывается в сообщении. - Она сменит на этом посту Джеффри Фелтмана, срок полномочий которого истекает 31 марта 2018 года".

Розмари ДиКарло имеет 35-летний опыт работы на государственной службе и в научных учреждениях. Она занимала ранее пост заместителя постоянного представителя США при ООН, а также пост заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, в аппарате Совета национальной безопасности США курировала вопросы политики в отношении ООН, работала в посольствах США в России и Норвегии. Она окончила Университет Брауна, специализировалась на современной литературе и славянских языках, владеет французским и русским языками.



